Smalling in salita, Marcao il piano B

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Il mercato della Roma registra una pausa di riflessione dopo la mancata partenza di Dzeko che ha fatto saltare tutti i piani e creato qualche imbarazzo a Fonseca. Il portoghese chiede il ritorno di Smalling, ma non è facile. La Roma prepara una nuova offerta per acquistare il difensore a titolo definitivo, ma non intende arrivare ai 20 milioni che chiede lo United. Si studiano, quindi, delle strade più percorribili come quella di Marcao del Galatasaray. Se ne occupa un agente vicino alla Roma. Ha 24 anni e costa 13 milioni di euro, mentre l’offerta è stata di 9. Un altro difensore da seguire è Todibo. Sembra difficile portare alla Roma Rudiger visto che ha un ingaggio di 5 milioni di euro.