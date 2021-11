Smalling, il leader è pronto

Corriere dello Sport (G. Marotta) – Adesso che l’Ulisse inglese ha riabbracciato la sua Itaca, tutti sull’isola giallorossa sperano che i nubifragi siano terminati e che Smalling possa definitivamente imporsi. Il ragazzo di Londra, che giusto lunedì ha festeggiato 32 anni dopo aver giocato tre minuti a Genova, vuole rilanciarsi e cercherà di riprendersi una maglia da titolare nella gara di domani sera all’Olimpico contro lo Zorya Lugansk. È un’ipotesi che nella rifinitura odierna verrà valutata e approfondita da Mourinho: sicuramente, al netto delle scelte iniziali, il difensore metterà piede in campo per continuare il rodaggio.

I bollettini medici lo danno recuperato in via definitiva: sabato Chris ha preso parte al primo allenamento in gruppo e ieri, dopo il giorno di riposo concesso dallo Special One alla squadra, ha svolto l’intera seduta con i compagni. Si sente finalmente bene dopo aver smaltito i postumi dell’infortunio al flessore della coscia destra, un guaio che l’ha costretto ai box da inizio ottobre.