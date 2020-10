Il Manchester United ufficializza la cessione di Smalling: “Grazie di tutto Chris” – FOTO

Sta nascendo un nuovo caso Smalling. Precedentemente si era affermato che il contratto dell’inglese era stato depositato correttamente. Una grana che crea molti problemi in casa Roma e per Fonseca, che ha ribadito dopo la gara contro l’Udinese la necessità di acquistare un altro difensore centrale.

21:52 – Arriva una prima nota ufficiale, quella del Manchester United che con un tweet ha ufficializzato la cessione di Smalling. Ecco il commento dei Red Devils: “Dopo 10 anni di servizio all’Old Trafford, lascia Manchester per la Roma. Buona fortuna in Italia e grazie di tutto Chris”.

https://twitter.com/ManUtd/status/1313205438217945093

21:50 – Come riporta Alessandro Austini, c’è l’ok della Figc al tesseramento di Smalling. Ora è stato chiesto il transfer alla Federazione inglese.

21:29 – La James Featherstone OmniSports, l’agenzia che segue Smalling, ha pubblicato su Twitter una foto del calciatore con la maglia della Roma con la scritta: “Tutte le cose buone arrivano a chi aspetta”.

https://twitter.com/JLFOmniSports/status/1313197694249250822?s=20

21:02 – La Lega sta aspettando il via libera definitivo della Figc, come riporta Sky Sport, che a sua volta sta verificando tutti i documenti necessari per la registrazione del giocatore.

20:49 – Come riporta Alfredo Pedullà, Dan Friedkin, è ora a colloquio con i vertici della Lega Serie A per chiarire la situazione legata al tesseramento del giocatore.

20:45 – Secondo quanto riporta Sportitalia, al deposito del contratto mancherebbe il documento dell’indice di liquidità che va depositato assieme all’accordo. Il documento in questione è un allegato obbligatorio. Senza questo il contratto è incompleto e quindi non valido. 20: 15 – Come riporta Gianluca Di Marzio, la situazione è mutata: la Lega non conferma il deposito, mentre la Roma sostiene che il contratto è stato caricato entro le 20, più precisamente alle 19:53. All’entourage del giocatore risulta invece che l’operazione sia andata correttamente in porto e infatti l’inglese domani si allenerà a Trigoria.