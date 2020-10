Smalling: “Felice per il rientro ma deluso dallo 0-0”

Corriere dello Sport (G. Marota) – Ieri Chris Smalling è tornato a giocare con la maglia della Roma, e lo ha fatto dal primo minuto. Non ha giocato l’intera partita, perché non ancora in forma. Queste le sue parole a fine gara: “Non vedevo l’ora di tornare, è un piacere essere tornato con la squadra. Siamo un po’ delusi di non aver vinto. Penso che nel primo tempo non abbiamo messo la giusta energia, non abbiamo fatto girare il pallone velocemente, dovevamo far girare maggiormente palla, cosa che abbiamo fatto meglio nel secondo tempo. Come sto fisicamente? Direi bene. Ho giocato 60 minuti e ho provato ad aiutare la squadra. Negli ultimi due giorni mi sono allenato bene, non mi sento ancora al massimo, ma sono sicuro che ci arriverò molto presto”.