Smalling, è dura. Ma la Roma insiste

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Ancora una fumata nera per Chris Smalling. Ieri l’accordo con il Manchester United non è stato trovato e la speranza della Roma è che si possa rimediare lunedì, nel giorno di chiusura del mercato. La proprietà del club inglese è infastidita dalle pressioni fatte in questi giorni dal difensore, che sta cercando di forzare la mano per tornare in Italia e ha dato poca disponibilità negli allenamenti. Per questo ieri c’è stata una battuta d’arresto nella trattativa, con il Manchester che non scende dai 20 milioni della richiesta iniziale. I giallorossi mantengono ancora qualche speranza per una chiusura in extremis, nonostante le difficoltà. Nell’operazione era stato ipotizzato anche un altro giocatore, il laterale destro olandese Fosu-Mensah, oppure Dalot, che ieri sera sembrava però più vicino al Milan.