Smalling ci prova e intanto dà l’ok per restare

Smalling non si arrende e questa mattina proverà ad aggregarsi al gruppo per strappare almeno una convocazione per Firenze. L’input però è non rischiare: se avvertirà il minimo fastidio, rimanderà il rientro al 2020. Intanto in un incontro andato in scena in settimana, il centrale inglese ha rotto gli indugi e ha dato il suo ok per restare a Roma. Il suo sì però non equivale alla certezza di una sua permanenza: a preoccupare è la richiesta da 20 milioni del Manchester United, che ha già Arsenal, Inter e Juventus sul giocatore. Lo scrive Il Messaggero.