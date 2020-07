Smalling c’è, oggi si decide se schierarlo dal via o meno

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – Chris Smalling è tornato in gruppo e punta ad un posto da titolare domani sera contro l’Inter all’Olimpico. Il difensore inglese aveva saltato Parma, Brescia e Verona per un problema all’adduttore, ma ieri ha svolto il lavoro con i compagni e oggi farà lo stesso nella seduta di rifinitura. La sua convocazione è certa, ma la scelta di farlo giocare dal primo minuto non è scontata. Non ci sarà Fazio e anche Mirante resterà a casa, visto che pure ieri si è allenato a parte. Toccherà ancora a Pau Lopez, che nella gara d’andata contro l’Inter non c’era.