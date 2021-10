Smalling, altro stop: nuova lesione muscolare per il centrale inglese

Il Tempo (E. Zotti) – Ci risiamo. La ripresa degli allenamenti a Trigoria ha riservato un’amara sorpresa a José Mourinho: nel finale di Roma-Empoli infatti Chris Smalling ha riportato l’ennesimo infortunio della sua tormentata carriera in giallorosso.

Che qualcosa non andasse si era intuito già allo stadio – con l’inglese costretto a chiedere il cambio al 90’ – ma in un primo momento si era pensato a semplici crampi. Gli esami svolti ieri invece hanno evidenziato una lesione muscolare al flessore della coscia destra che lo costringerà a rimanere fermo almeno per due/tre settimane.

Tradotto: lo Special One dovrà fare a meno del centrale contro Juve e – molto probabilmente – Napoli. Una brutta notizia che diventa preoccupante alla luce dei numerosi problemi fisici che hanno colpito il difensore nell’ultimo anno e mezzo.

Dopo essere arrivato in prestito oneroso – 3 milioni di euro – nell’estate 2019, Smalling ha chiuso la prima annata da romanista con 37 presenze (34 da titolare e soltanto 8 assenze) convincendo il club ad acquistato a titolo definitivo per 15 milioni dopo una trattativa estenuante. Da quel momento però inizia il calvario: il difensore salta le prime tre gare della stagione 20/21 per una distorsione alla caviglia.