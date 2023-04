Slot: “A Roma ci aspetta una partita dura, è un duello incredibile. Anche se non dovessimo vincere non starei sveglio per dieci mesi”

Il tecnico olandese del Feyenoord, Arne Slot, ha rilasciato un’intervista alla rivista olandese Voetbal International, alla vigilia della sfida con la Roma di Europa League. Ecco le sue parole: “All’Olimpico ricominceremo tutto da capo. E se non dovessimo vincere, dormirei bene quella stessa notte e sicuramente non starei sveglio per dieci mesi”.

E sui giallorossi.

“A Roma ci aspetta una partita molto dura, lo abbiamo già sperimentato negli ultimi 25 minuti al De Kuip. Abbiamo sperimentato questa pressione e sappiamo cosa ci aspetta. Ma che sarà difficile mi sembra anche logico. Non pensavo che avremmo vinto con le mani in tasca quando è uscita la Roma come avversario. È un duello incredibile in cui tutto è molto vicino”.