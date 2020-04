Sky, al via il rimborso per chi ha i pacchetti Sport e Calcio

L’emergenza del Coronavirus ha fatto perdere tutti gli eventi “live” a Sky che così ha deciso di rimborsare i propri clienti con uno sconto di 15,20 € al mese fino al 31/05/2020. Ad usufruire di questo benefit, come da comunicato, saranno i possessori dei pacchetti Sky Sport e Sky Calcio. Immediatamente, come riportato da La Repubblica, il sito ufficiale e i centralini sono andati in tilt con migliaia di chiamate e collegamenti. Si prospettano giorni lungi sia per chi chiama sia per chi lavora ai call center.