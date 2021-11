Skrypnyk: “Complimenti alla Roma per questa bella vittoria. Ha vinto la squadra più forte”

Viktor Skrypnyk, allenatore dello Zorya, è stato intervistato durante il post-partita di Roma-Zorya 4-0. Queste le sue parole:

“Facciamo i complimenti alla Roma per questa bella vittoria, veramente meritata. Ovviamente ci sono partite in cui la squadra favorita non vince, non è successo in questo caso. Oggi ha vinto la squadra più forte, non posso dire niente ai miei giocatori, hanno commesso errori ma non posso rimproverarli di nulla. Posso augurare alla Roma delle vittorie in futuro, noi torniamo a casa e facciamo il nostro percorso“.