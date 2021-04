Lukasz Skorupski sarà a disposizione di Mihajlovic per Roma-Bologna, in programma l’11 aprile alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico. Il portiere della formazione emiliana era risultato positivo al Coronavirus lo scorso 27 marzo, ma l’ultimo tampone ha avuto esito negativo e potrà perciò mettersi a disposizione della squadra per la sfida contro i giallorossi.