Mai lasciata sola, in casa ed in trasferta. In Italia ed in Europa. Per la finale di Europa League, i tifosi romanisti – 20.000 totali – hanno allestito il consueto spettacolo di colori. A pochi istanti dal fischio d’inizio della partita con il Siviglia, sugli spalti della Puskas Arena ha preso forma la magnifica scenografia in cui campeggiava la scritta “Figli della lupa“.