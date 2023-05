Come contro il Feyenoord, durante la finale di Europa League tra la Roma ed il Siviglia potranno essere installati nello Stadio Olimpico i maxischermi per permettere ai tifosi giallorossi di vedere la partita di Budapest. Secondo La Gazzetta dello Sport, la richiesta che la Roma ha presentato a Sport e Salute, che gestisce lo stadio, è stata accettata e si lavorerà per preservare il manto dell’Olimpico in vista dell’ultima di Serie A.