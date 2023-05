Dopo l’approdo in finale di ieri sera, la società giallorossa non ha perso tempo ed ha messo subito in vendita nella giornata di oggi i tagliandi per l’evento. Questa mattina era iniziata la fase di prevendita per gli abbonati di Serie A, e nel pomeriggio la vendita libera. I tifosi romanisti, in poco meno di un’ora, avevano già terminato i biglietti messi a disposizione dalla UEFA per la finale che si terrà a Budapest nella Puskas Arena il 31 maggio.