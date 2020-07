Siviglia, un positivo. La partita è a rischio

Il Messaggero (S. Carina) – Roma-Siviglia rischia di trasformarsi nella partita infinita. Prima il rinvio a marzo per lo stop dovuto al Covid-19 delle manifestazioni sportive stabilito dall’Uefa. Ieri la notizia che il Coronavirus ha colpito un membro della prima squadra andalusa: “La persona positiva è asintomatica, in buona salute ed isolata in casa“, si legge nella nota del club. Il club non ha specificato il calciatore, che comunque poi è venuto allo scoperto su Twitter: si tratta del centrocampista serbo con cittadinanza olandese Gudelj. Il Siviglia ha immediatamente informato le autorità sportive e sanitarie, isolando l’infetto e sospendendo preventivamente gli allenamenti della squadra per sanificare le strutture. I primi tamponi agli altri membri della squadra sono risultati negativi, si attendono questa mattina i risultati del secondo giro di tamponi. Se anche in questo caso non ci saranno sorprese, il Siviglia tornerà allenarsi nel pomeriggio.