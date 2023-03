Singo e Nzola, un mercato di opportunità

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – In corsa per il quarto posto e ai quarti di Europa League, ma per la Roma è anche già tempo di pianificare la prossima stagione. La Roma deve sfruttare le occasioni in virtù di un bilancio negativo e la necessità di fare oltre 50 milioni di plusvalenze per il settlement agreement concordato con la Uefa per le violazioni del fair play finanziario. Due giocatori in scadenza nel 2024 potrebbero fare al caso dalla Roma e hanno attirato l’attenzione dello Special One: Wilfried Singo, terzino del Torino, e M’Bala Nzola, centravanti dello Spezia. Per il momento sia Singo che Nzola sono monitorati con attenzione da Tiago Pinto che lavora sulla fattibilità delle operazioni ma anche sulla situazione legata alle cessioni. Sarà Abraham? È ancora presto per dirlo: l’inglese dovrà prima confrontarsi con Mourinho e la dirigenza prima di prendere una decisione sul suo futuro. L’Aston Villa monitora la situazione, così come la Roma studia la fattibilità dell’affare Firmino che lascerà dopo otto anni il Liverpool a parametro zero e l’agente lo sta proponendo anche in Italia.