Sinergia Juventus-Cagliari: coinvolti Pavoletti e Reynolds

La Juventus ha fatto uno scatto per Pavoletti. Tra i bianconeri e il Cagliari potrebbe nascere una sinergia che vedrebbe coinvolto anche Reynolds. Il giovane terzino è extracomunitario e verrebbe “parcheggiato” in Sardegna in prestito fino al termine della stagione, mentre l’attaccante, sempre in prestito, si trasferirebbe alla corte di Pirlo.

Si sta lavorando per mettere a posto le tessere del puzzle visto che c’è da affontare la concorrenza di Roma e Bruges che fanno sul serio. Lo riporta il Corriere dello Sport.