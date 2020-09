Si sveglia dal coma con la voce di Totti

Corriere dello Sport – Una storia commovente, per fortuna con lieto fine. Ilenia Mattili, diciannovenne calciatrice della Lazio, si è svegliata dal coma causato da un terribile incidente avvenuto il 15 dicembre scorso sulla Braccianese. Ad aiutarla, secondo i medici, è stata anche la voce di Francesco Totti, che le aveva inviato un messaggio di incoraggiamento poco dopo il fatto: “Ilenia non mollare, ce la farai, siamo tutti con te“. Dopo nove mesi di lotta, Ilenia è dunque tornata a vivere. I familiari ora hanno inviato un ringraziamento al Capitano, chiedendo da parte di Ilenia di poterlo incontrare. “Ti stiamo aspettando“. Totti ovviamente accetterà l’invito, non appena sarà possibile organizzare l’incontro.