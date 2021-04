Sì, c’è una Roma che è già in finale

Corriere dello Sport (F. Schito) – Mai una sconfitta è stata così gradita. Le ragazze di Betty Bavagnoli compiono l’impresa di superare la Juventus in semifinale di Coppa Italia e raggiungono il Milan nell’ultimo atto della coppa nazionale che si terrà il 30 maggio alle 20.30 in una sede ancora da definire.

Con la sconfitta per 3-2 in trasferta e la vittoria dell’andata per 2-1, le giallorosse hanno la meglio sulla capolista del campionato, che guida la serie A con 18 vittorie in altrettante partite e si prendono la rivincita sulla sconfitta in Supercoppa, che però ha cambiato la stagione giallorossa.

La partenza non è di quelle da far star sereni. La doccia fredda in casa Roma arriva dopo poco meno di 20 minuti con un’incornata di Pedersen. Il match si accende nel finale con la Roma che ribalta il risultato in cinque minuti da due calci d’angolo: prima Thomas pareggia i conti sulla sponda di Linari, poi Lazaro ci mette la testa e firma il 2-1 a una manciata di secondi dalla fine.

È delirio giallorosso, ma la Juve non si arrende e va vicina a rimonta che sarebbe stata miracolosa: vanno a segno prima Girelli e poi Gama, ma non basta, passa la Roma.