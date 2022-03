Shomurodov: “Voglio giocare di più nella Roma. Con Mourinho non è più come una volta”

Eldor Shomurodov, qualche giorno fa direttamente dal ritiro dell’Uzbekistan ha parlato del poco minutaggio alla Roma e del rapporto con José Mourinho che sembra non essere più idilliaco come all’inizio.

Come stai?

“Sono sempre di buon umore quando vengo al ritiro della nazionale”.

Probabilmente non sei molto soddisfatto di come sta andando alla Roma?

“Certo. Vorrei giocare di più”.

Cosa ti ostacola?

“Non lo so, probabilmente non sto andando abbastanza bene”.

La tua relazione con José Mourinho è peggiorata?

“No, va tutto bene. Come sempre. Forse ora non è più come una volta, ma va bene”.

Pensi di rimanere alla Roma la prossima stagione?

“Ho un contratto. Se gioco, rimarrò. Ma non ho intenzione di passare molto tempo in panchina”.

Ci sono voci secondo cui Tammy Abraham potrebbe tornare in Inghilterra. La sua decisione può influenzare la tua?

“Non credo che lo farà”.