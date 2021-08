Shomurodov: “Siamo pronti per domani, è un posto difficile dove giocare”

Tutto pronto per la prima partita ufficiale della Roma. Domani i giallorossi affronteranno il Trabzonspor per l’andata dei playoff di Conference League, in porgramma domani alle 19:30 in Turchia. Vista l’assenza di Abraham, con tutta probabilità Shomurodov partirà dal primo minuto. L’attaccante uzebko ha voluto condividere un messaggio su Twitter per caricarsi in vista del primo impegno. Queste le sue parole: “Posto difficile dove giocare, ma siamo pronti per domani. Grazie a tutti per il vostro sostegno!”.

