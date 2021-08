Shomurodov sa come si fa: nei playoff ha già segnato

Corriere dello Sport (R. Maida) – Una notte d’estate offre occasioni: ne sa qualcosa Eldor Shomurodov, al debutto ufficiale con la Roma in Conference League. Proprio grazie a un turno preliminare, lo scorso anno, meritò la chiamata del Genoa che lo stava visionando da qualche settimana. La partita in questione, l’unica finora giocata in una coppa europea, è Rostov-Maccabi Haifa. Shomurodov si fece apprezzare dopo soli 9 minuti, portando in vantaggio i “suoi” russi.

La partita sarebbe finita 2-1 per il Maccabi. Ma la personalità e la qualità di questo ragazzone uzbeko, confermate anche su scala internazionale, convinsero Enrico Preziosi ad autorizzare l’investimento. Una settimana dopo il Genoa ne annunciò l’acquisto per 8 milioni. Se oggi Shomurodov può ricevere i complimenti pubblici di Murinho, lo deve anche a quel gol.