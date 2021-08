Shomurodov: “Non vedo l’ora di dimostrare quello che valgo. Voglio vincere con la Roma” – VIDEO

Eldor Shomurodov ha parlato nella conferenza stampa di presentazione, insieme al terzino Matias Vina. L’uzbeko ha già debuttato sia in Conference League che in Serie A. Queste le sue parole:

Perché sei arrivato nel grande calcio solo a 26 anni?

Difficile dare una spiegazione. Ogni singolo anno ho provato a darmi degli obiettivi. Non importa a quali anni, l’importante è essere qui. Non vedo l’ora di dimostrare quello che valgo e vincere qualcosa per la Roma e con la Roma.

Come ti senti? Ti vedi in coppa con Abraham?

Dal punto di vista della fase offensiva, per me non ci sono problemi. Posso fare entrambi i ruoli. Per quanto riguarda Abraham, la cosa importante è che quello che viene deciso è fatto per il bene della Roma. Se è utile, non vedo l’ora di giocare con lui.

Venendo da una realtà molto lontana, quali sono stati i tuoi principali punti di riferimento qui a Roma?

Prima di arrivare qui ero concentrato a migliorare me stesso anno dopo anno senza fretta. Ora devo pensare al bene della Roma, al di l di come giochi. La cosa importante è vincere, non solo qualche partita ma anche trofei. Il mio punto di riferimento è la fame di vittoria, voglio dare una mano alla squadra e portare trofei in questa città.

Qual è il rapporto con Mourinho?

Ci eravamo visti per la prima volta due anni fa a Mosca, non è appena arrivata la notizia dell’interesse della Roma ho detto subito di si, in primi per l’importanza della squadra e per la storia. Anche Mourinho è stato uno dei motivi per cui ho deciso di venire, è uno dei migliori al mondo.

In cosa senti di dover crescere?

Appena sono arrivato volevo far vedere quello di cui ero capace. Probabilmente quello che ho dimostrato è stato di più di quanto mi aspettavo. Devo ancora migliorare in svariati aspetti per dare una gioia ai nostri tifosi.