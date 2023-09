Dopo la brillante vittoria per 3-0 contro la Salernitana, il Torino di Ivan Juric dovrà affrontare la Roma nel prossimo turno di campionato. È molto probabile che tra i giocatori disponinbili ci sia anche Ivan Ilic: il centrocampista serbo in questi giorni smaltirà l’infortunio rimediato con la nazionale ed è pronto per tornare. Contro la Roma Ilic sarà dunque abile e arruolabile.