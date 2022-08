Shakhtar Donetsk, Srna: “Per noi è incredibile giocare in uno stadio pieno dopo tutto quello che abbiamo passato”

Il direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk Dario Srna, ex capitano del club ucraino, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport per ringraziare la Roma in vista dell’amichevole di questa sera, in programma alle 20.45 allo Stadio Olimpico:

C’è un po’ di emozione?

Tantissima. Per noi è incredibile poter giocare in uno stadio pieno dopo tutto quello che abbiamo passato. Sarà una grande esperienza per i nostri ragazzi.

Com’è la situazione in Ucraina adesso?

La guerra continua. Ma la popolazione alla guerra si sta abituando, sperando che qualcuno fermi quel figlio di puttana. Noi speriamo di dare alla nostra gente un po’ di leggerezza con il calcio.

La Roma che impressione le fa?

Fortissima, ora anche di più. Ma con Mourinho è normale: o arrivi primo o scendo. Speriamo che non ci faccia troppi gol: in fondo è un’amichevole.