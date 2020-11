Shakhtar Donetsk, il CEO Palkin: “Roma su Boto? Josè è felice di continuare a lavorare qui”

Se nelle scorse ore il nome di Josè Boto risulta sempre più insistente, dall’altra non arrivano buone notizie dall’Ucraina. Il Ceo dello Shakhtar Donetsk, Sergey Palkin, attraverso un post su Instagram ha fatto ben intendere che la trattativa per il ds lusitano è complicata. Inoltre ci sarebbe anche una clausola da pagare per avere l’attuale direttore del reparto scounting dello Shakhtar. Queste le parole nel post:

“La stampa italiana scrive che la Roma vuole assumere il nostro direttore del reparto scouting. Quello che non sanno ancora è l’importo del risarcimento previsto dal contratto e, inoltre, che José è felice e desideroso di continuare a lavorare allo Shakhtar”