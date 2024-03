Sexgate a Trigoria: i licenziati trattano ma la denuncia c’è

Il Fatto Quotidiano (A. Mantovani) – E’ stata depositata la denuncia penale contro il calciatore della Roma Primavera ritenuto responsabile della sottrazione e della circolazione del video in cui compaiono due giovani ex dipendenti della società che fanno sesso. Non risulta che il club abbia preso provvedimenti contro il ragazzo, anzi sostiene di non avere prove. L’avvocato Bronzini, che sta trattando con la Roma per conto dei due licenziati, non conferma il deposito della querela, che non è contro la società e potrà essere ritirata in caso di accordo.