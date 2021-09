Settimana prossima nuovo incontro per il rinnovo di Pellegrini. Pronto un contratto da 4 milioni a stagione

Tutto pronto per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, settimana prossima ci sarà un nuovo incontro tra la Roma e gli agenti del capitano giallorosso per chiudere la pratica del rinnovo fino al 2026. Le parti vorrebbero confezionare qualcosa di speciale per la raggiunta intesa su un rinnovo annunciato più volte da Mourinho, ma attendono che la squadra superi questo intenso periodo di impegni. Sarà un contratto da 4 milioni a stagione, dove verrà eliminata la clausola rescissoria.

Settimana prossima nuovo incontro tra l’#ASRoma e gli agenti di Lorenzo #Pellegrini (G.Pocetta e G.Ferro): obiettivo chiudere la pratica rinnovo fino al 2026. Pronto stipendio da €4M a stagione. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 24, 2021