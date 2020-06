Torna la Serie A: Torino-Parma 1-1, Sepe para un rigore a Belotti

La Serie A riparte dai recuperi della 25esima giornata. Dopo oltre 3 mesi senza calcio, apre le danze Torino-Parma, in attesa del posticipo delle 21.45 tra Verona e Cagliari. Finisce 1-1 allo Stadio Olimpico Grande Torino, entrambe le reti arrivano nel primo tempo. Al 15′ Nicolas N’Koulou mette a segno il gol del momentaneo vantaggio granata ed esulta inginocchiandosi in ricordo di George Floyd, l’afroamericano ucciso a Minneapolis lo scorso 25 maggio. Risponde al 31′ Juraj Kucka con il gol del pareggio. Andrea Belotti spreca l’occasione per portare in vantaggio il Torino, al 48′ l’attaccante tira dal dischetto ma Sepe salva il risultato.