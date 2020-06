La prossima stagione al via il 12 settembre

La Gazzetta dello Sport – Giovedì è stata convocata l’assemblea di Lega ma già oggi ci sarà un Consiglio molto importante che dovrebbe ufficializzare una data fondamentale. L’inizio della prossima stagione infatti sarà fissato al 12 settembre. Giovedì invece si parlerà di estensione dei contratti oltre il 30 giugno e di diritti televisivi, con il ministro Spadafora che vorrebbe in tutti i modi trasmettere in chiaro qualche partita di Serie A.

Con i broadcaster si dovrà discutere anche degli embarghi sugli highlights e quindi la riduzione dei tempi di messa in onda sui canali Rai e Mediaset. Sul fronte contratti, si dovrà trovare una nuova regolamentazione per i giocatori in scadenza e in prestito e i termini dovranno essere rimodulati in base alla durata delle competizioni.