Serie A, Atalanta-Sassuolo 4-1. Nerazzurri a +6 dalla Roma

L’Atalanta cala il poker al Sassuolo, allungando le distanze sulla Roma in classifica. I nerazzurri vincono 4-1 in casa: apre le danze la rete di Berat Djimsiti al 16′, poi una doppietta di Zapata (31′, 66′) e un’autorete di Mehdi Bourabia regalano i 3 punti alla formazione di casa. Annullato al primo tempo un gol a Gomez tramite l’ausilio del VAR, inutile la rete di Bourabia al 92′. La squadra allenata da Gasperini si porta a +6 sulla Roma in classifica, con entrambi gli scontri diretti a favore. Il tecnico nerazzurro è stato espulso al 73′ dall’arbitro Chiffi e salterà la prossima gara contro la Lazio. Alle 21.45 l’ultimo recupero della 25esima giornata di Serie A, Inter-Sampdoria.