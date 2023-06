Partita che vale l’ingresso in Serie A per la prossima stagione quella al San Nicola di Bari. Si decide nel recupero la partita di ritorno dei Playoff di Serie B tra Cagliari e Bari. I sardi vincono 0-1 e Claudio Ranieri torna in Serie A. L’ex mister giallorosso a fine gara è scoppiato in lacrime. Il prossimo anno ad accoglierlo da avversario all’Olimpico, ci saranno i tifosi della Roma, che dopo pochi minuti dal fischio finale a Bari si sono scatenati sui social con i complimenti per la squadra allenata da Ranieri. Insieme al Cagliari, fanno ritorno in Serie A anche Frosinone e Genoa.