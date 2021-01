Serie A, vincono Lazio, Napoli e Verona. I partenopei trovano il gol del vantaggio sullo scadere

Terminano le partite delle 15 della 17esima giornata di Serie A. Vincono Lazio (2-0 in casa del Parma), Verona (2-1 contro il Crotone) e Napoli sullo scadere (1-2 in trasferta contro l’Udinese). Per i biancocelesti, prossimi avversari della Roma in campionato, vanno a segno Luis Alberto e Caicedo; il Verona invece vince grazie alle reti di Kalinic e Dimarco, inutile la rete di Messias nel secondo tempo.

Il Napoli trova il gol della vittoria al 90′ con Bakayoko, dopo il rigore trasformato da Insigne nel primo tempo e il pareggio momentaneo di Lasagna. La classifica adesso vede il Napoli quinto, a 31 punti, in attesa della sfida di stasera tra Juventus e Sassuolo. Ottava la Lazio, nono il Verona, rispettivamente con 28 e 27 punti. Il Crotone rimane ultimo in classifica, con 9 punti, il Parma penultimo a 12, insieme al Torino.