Serie A, Verona-Inter 1-2. Martinez e Skriniar portano i nerazzurri momentaneamente al primo posto

L’Inter chiude con i tre punti il 2020. La formazione di Antonio Conte si è infatti imposta per 1-2 sul Verona. Ad un primo tempo consto di equilibrio, ha fatto seguito una ripresa in cui l’Inter ha preso il pallino del gioco. Situazione che ha portato al gol di Lautaro Martinez (52’), abile nel ribadire in rete al volo il preciso cross di Achraf Hakimi.

Leggi anche: Rapporti inclinati tra Manchester United e Lingard. La Roma ci pensa

I nerazzurri hanno occasioni per raddoppiare, ma non le sfruttano. Ecco allora che il vecchio adagio “gol mancato, gol subìto” si concretizza ancora una volta. Al 63’ Ilic ringrazia Samir Handanovic per l’errore in presa sull’innocuo cross dell’ex Davide Faraoni e riapre la gara. Il pareggio, però, è subito annullato dal colpo di testa di Milan Skriniar (69’). All’ultimo secondo, infine, Romelu Lukaku si vede annullare il sigillo fuorigioco per posizione di fuorigioco. In attesa della sfida tra Milan e Lazio, l’Inter agguanta il primo posto con 33 punti.