Serie A, Verona-Atalanta 0-2. La squadra di Gasperini vola al quarto posto in solitaria

Termina la gara al Bentegodi tra Verona e Atalanta, gara valida per la ventottesima giornata di Serie A. Partita da subito in discesa per i bergamaschi che sembrano non aver patito le fatiche della Champions League. Il vantaggio arriva al 33′ con il calcio di rigore trasformato da Malinovskyi concesso dopo un tocco di mano da parte di Di Marco.

Prima della fine del primo tempo la Dea raddoppia: sponda di testa da parte di Malinovskyi che allunga per Zapata che stravince il duello con Lovato e davanti a Silvestri non sbaglia. Nel secondo tempo è pura gestione del risultato. L’Atalanta si porta così al quarto posto in solitaria con 55 punti. Il Verona rimane al nono posto con 38 punti in classifica.