Serie A, Udinese-Bologna 1-1. Il Napoli cala il poker allo Spezia: 1-4, doppietta di Osimhen

Terminano gli anticipi delle 15 della 35esima giornata di Serie A. Il Napoli cala il poker in casa dello Spezia: 1-4 il risultato finale, con la doppietta di Osimhen (23′ e 44′) e il gol di Zielinski (15′) nel primo tempo, poi nella ripresa le reti di Piccoli (64′) e Lozano (80′). Finisce in parità invece tra Udinese e Bologna: 1-1 alla Dacia Arena, De Paul porta in vantaggio i padroni di casa nel primo tempo (23′), nel secondo tempo poi Orsolini pareggia su rigore (82′). La classifica adesso vede momentaneamente il Napoli al secondo posto, in attesa dell’Atalanta, con 70 punti, mentre lo Spezia resta fermo a quota 34, al sedicesimo posto. Udinese e Bologna entrambe a 40 punti in classifica.