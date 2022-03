Serie A, tre punti fondamentali per lo Spezia. La Salernitana non molla

La 29esima giornata di Serie A si è aperta con un pareggio e una vittoria. Il Sassuolo, al minuto 8 si ritrova sotto di un gol (siglato da Bonazzoli) e la partita inizia in salita per i neroverdi. Al 20esimo Scamacca riequilibra il match e al 30esimo Traoré fa 1-2 su assist di Maxime Lopez. Nella ripresa viene espulso per un doppio giallo Raspadori e il Sassuolo in 10, esausto a fine gara cede e i padroni di casa che con Djuric agguantano all’81esimo il pareggio.

Prosegue il momento no per il Cagliari. Daniele Verde al minuto 36 sbaglia il rigore che avrebbe portato in vantaggio lo Spezia. Primo tempo chiuso in parità ma con i bianconeri padroni del match. Verde ancora protagonista, questa volta in positivo, nel secondo tempo con un assist vincente a Erlic. Al 55esimo conduce lo Spezia. La compagine rossoblù non risponde e produce poco. È succube del gioco avversario che al 74esimo con Manaj pone la parola fine alla gara.