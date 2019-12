Serie A, Torino-Spal 1-2. Petagna nel finale regala la vittoria alla squadra di Semplici

Si parla di lui in ottica Roma. Andrea Petagna dimostra di non ascoltare le voci di mercato e con un suo gol affossa il Torino regalando la vittoria per 2-1 alla Spal che non trovava i tre punti in campionato addirittura dal 5 ottobre. Il gol dell’attaccante ex Atalanta arriva dopo l’iniziale vantaggio granata con Rincon e il pareggio di Strefezza. La squadra di Mazzarri non potrà contare su Ansaldi e Bremer per la sfida contro la Roma: il primo è stato ammonito ed era diffidato, il secondo invece direttamente espulso.