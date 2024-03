Nella 27ª giornata di Serie A il Torino ospita la Fiorentina. Il match si sblocca al 38’ con gol di Zapata, check del VAR che annulla la rete per fallo ai danni di Milenkovic. Ingenuità clamorosa di Ricci: appena ammonito prende il secondo giallo per proteste. Il Torino sarà costretto a giocare tutta la ripresa in 10. Nei successivi 45’ la Viola potrà più volte a sfruttare l’uomo in più, ma senza trovare risultato. Al 90’ viene ed pulso Ivan Juric. Finisce 0-0 tra Torino e Fiorentina.