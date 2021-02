Serie A, Spezia-Parma 2-2. I crociati si fanno rimontare il doppio vantaggio da Gyasi

È terminato il match tra Spezia e Parma valido per la 24ª giornata di Serie A. La gara è terminata sul punteggio di 2-2. I crociati sono andati in vantaggio al 17′ con Karamoh, per poi mettere a segno il momentaneo 2-0 grazie alla rete di Hernani.

Gli emiliani si sono fatti però rimontare il vantaggio iniziale dai padroni di casa, che sono andati in gol con Gyasi al 52′ e al 72′ (doppietta personale). Il Parma si porta così a 15 punti in classifica, al pari del Cagliari.