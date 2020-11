Serie A, Spezia-Atalanta 0-0. Pareggio con molte emozioni al Manuzzi

Finita la partita al Manuzzi tra Spezia e Atalanta, gara valida per l’ottava giornata di Serie A. Primo tempo in salita per la squadra di Gasperini che subisce gli attacchi della squadra di Italiano con Farias che al 2′ prende il palo con un gran destro dal limite. L’Atalanta prova a reagire e poco prima della fine del primo tempo colpisce un legno con Zapata con un destro preciso. Il secondo tempo è un assedio della squadra bergamasca che passa in vantaggio con un gol di Gosens, poi annullato per il fuorigioco di Zapata autore dell’assist. Gasperini e i suoi tentano invano di raggiungere il vantaggio con numerose occasioni da parte di Pasalic, ma Provedel è fenomenale. L’Atalanta si porta così a 14 punti e si trova momentaneamente al 5 posto insieme alla Roma. Lo Spezia invece si porta a 9 punti e conquista il 12 posto in classifica.