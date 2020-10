Serie A, Sassuolo-Torino 3-3. I neroverdi rimontano in due minuti

Termina 3-3 la sfida al Mapei Stadium tra Sassuolo e Torino. Nel primo tempo apre le danze Linetty al 33′ per il vantaggio granata, nel secondo tempo Djuricic riporta il risultato sulla parità al 71′. I granata si portano nuovamente in vantaggio grazie alle reti di Belotti (77′) e Lukic (79′), ma i padroni di casa recuperano pareggiando grazie alle reti di Chiriches (84′) e Caputo (85′). La formazione allenata da Giampaolo conquista il primo punto in classifica, mentre il Sassuolo rimane al secondo posto, con 11 punti, in attesa delle altre sfide della quinta giornata.