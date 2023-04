Serie A, Sassuolo-Torino 1-1. Al gol Pinamonti e Sanabria

Questa sera al Mapei Stadium si sono sfidate Sassuolo e Torino. A portare in vantaggio la formazione di casa, nel momento più complesso del match, ci pensa Pinamonti al 36’ su ribattuta corta del portiere granata Milinkovic. Al 58’ viene annullato un goal al Sassuolo, il raddoppio era stato firmato da Laurientè che però era leggermente in avanti rispetto la retroguardia granata. Sanabria al 66′ trova la rete del pareggio su un cross perfetto di Lazaro. Dopo qualche minuto viene annullata la rete del raddoppio granata, ad andare al gol questa volta era stato Radonjic che si trovava però in posizione di offside sul passaggio di Ricci. La partita termina 1-1 con il Toro che resta a +1 dai neroverdi. Sabato 8 aprile la squadra di Jurić affronterà la Roma di Mourinho alle 18.30.