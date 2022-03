Sassuolo-Spezia apre la 30esima giornata di campionato, con i padroni di casa che travolgono 4-1 la formazione ligure. In gol Berardi, che apre le marcature dal dischetto al 17′, poi Verdi pareggia al 36′. Il primo tempo termina in parità, ma nella ripresa Berardi mette subito a segno la doppietta con una rete al 48′, poi chiudono la partita Ayhan (78′) e Scamacca (81′). I neroverdi si portano così a 43 punti, al nono posto in classifica, mentre lo Spezia rimane quindicesimo a 29.