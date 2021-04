Il Sassuolo continua a macinare punti per blindare almeno l’ottavo posto in classifica. Al Mapei Stadium batte la Sampdoria per 1-0 e si porta momentaneamente a -3 dalla Roma che sarà impegnata domani alle ore 18 contro il Cagliari. Decide nella ripresa Berardi con una bella rovesciata. Vittoria comunque meritata da parte dei ragazzi di De Zerbi.