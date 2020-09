Termina 1-1 la sfida tra Sassuolo e Cagliari al Mapei Stadium, gara valida per la prima giornata di Serie A per la stagione 2020/2021. Il primo tempo termina a reti inviolate, nel secondo tempo invece Simeone mette a segno il gol del momentaneo vantaggio per i rossoblù, al 77′. All’87’ arriva il pareggio dei padroni di casa grazie alla rete di Bourabia.