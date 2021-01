Serie A, Sampdoria-Udinese 2-1. I blucerchiati vincono in rimonta grazie alle reti di Candreva e Torregrossa

Finisce 2-1 l’anticipo delle 20.45 della diciottesima giornata di Serie A tra Sampdoria e Udinese. Dopo un primo tempo senza reti, la formazione ospite si porta in vantaggio con un gol di De Paul al 55′, ma i blucerchiati riescono a rimontare grazie alle reti di Candreva dal dischetto (67′) e Torregrossa (81′). La squadra allenata da Claudio Ranieri si porta al decimo posto in classifica, con 23 punti, alle spalle dell’Hellas Verona (a 27 punti), mentre l’Udinese resta al quindicesimo posto, con 16 punti in 18 partite.