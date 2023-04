Serie A, Sampdoria-Spezia 1-1. Verde rovina la festa dei blucerchiati

Termina la partita Sampdoria-Spezia per 1-1 al Luigi Ferraris. I padroni di casa trovano il vantaggio al 23′ con Amione che colpisce di testa e trova la porta. Al 48′ la partita prende una piega inaspettata, non in campo ma sugli spalti: gioco fermo per il fumo arrivato dai fumogeni della curva, visibilità praticamente nulla a Marassi. Al 50′ i microfoni dello stadio annunciano che la partita è a rischio sospensione. L’ok per la ripresa arriva dall’arbitro Maresca al 53′. Dopo pochi minuti arriva il pareggio dello Spezia: colpo di testa di Verde che mette in rete la palla su cross di Bastoni.

Un punto che non serve alla Sampdoria, un pareggio che avvicina lo Spezia alla salvezza.