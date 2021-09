Serie A, Sampdoria-Inter 2-2. Augello regala il pari a D’Aversa

Partita scoppiettante tra Sampdoria ed Inter nel terzo turno di Serie A. Squadre che si affrontano a viso aperto, sono i blucerchiati a prendere in mano il pallino nei primi minuti ma passa l’Inter con Dimarco: il difensore batte una punizione dal limite all’incrocio dei pali, imparabile per Audero. La Doria spinge e al 34′ trova il pareggio con un pizzico di fortuna: Yoshida sugli sviluppi di calcio d’angolo prova a calciare, il giapponese colpisce Dzeko che devia la palla in porta. Da quel momento in poi è un monologo della squadra di Inzaghi che al 44′ raccoglie i frutti: palla perfetta di Barella per Lautaro che da solo riporta in vantaggio i suoi. Il pareggio definitivo arriva al 49′ con Augello che, servito da Bereszynski, al volo trafigge Handanovic.